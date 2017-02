Nå kommer kulda

Meteorologisk institutt melder at fra helgen blir det kaldere i nord. Det er helt sikkert godt nytt for blant andre Leder Carsten Rolland og resten av Alta IFs skigruppe som til helgen arrangerer Tour i Alta og ungdommene fra byggfaglinja, som skal bygge ispark i Alta sentrum.

Fra helgen blir det kaldere i nord, mens mild Atlanterhavsluft regjerer i sør. Til uka blir det kaldere i hele #Norge! #Vinterferie pic.twitter.com/1cr6ynfDqf — Meteorologene (@Meteorologene) February 16, 2017

Årsaken til dette, forklarer meteorologikonsulent Trond Robertsen, er at det ligger et kraftig lavtrykk ved Karahavet, nord for Sibir. Dette, sammen med et høytrykk over Grønland, legger om været til i morgen.

– Vi kommer da inn i et nordavindsfelt, som igjen fører til at vi får et normalt vinterforhold med snøbyger og generelt kjøligere vær. Ingen sprengkulde, men det holder seg på minussiden.

En kikk på yr.no viser at det blir rundt minus tre på fredag, rundt minus seks på lørdag, mens det på søndag blir rundt minus tretten grader.

– Akkurat for øyeblikket i den kaldluften, som kommer sigende nedover, som gjør at det oppstår polare lavtrykk. Værsituasjonen vedvarer og ved kysten vil det være nordavind med byger fremover. I løpet av de kommende dagene blir det mye vind. På vidda og innerst i fjordene blir det atskillig mye mindre vind og greie vinterforhold, sier Robertsen.