Anders (14) leder bedriften med 11 ansatte.

– Ja, sånn uten å si fra. To stykker er forresten borte nå. Aner ikke hvor. Men det går bra likevel, sier Anders Røstøen Vegge, konsernsjef for småsløydbedriften Spikk & Spar EB. De lager bordbrikker og annen småsløyd, og vi antar at deres klassiske skjærefjøler vil toppe salget når det er klart for storstand på Amfi på mandag. Anders sier det var ingen tvil i hans sjel da 9 lederstillinger ble utlyst, sammen med 9 stillinger som markedssjef og 9 som økonomisjef.

Keeper er målet

– Jeg søkte lederstilling. Fordi det nok er en rolle som passer meg godt. Jeg liker å lede, det er gøy og utfordrende. En annerledes hverdag, sier Anders. Som keeper på Alta IF fotball gutter 16, er den unge mannen allerede kjent med å ta ansvar.

– Vil du bli leder etter skolen?

– Jeg vil bli keeper, sier Røstøen Vegge. Men nikker etter noe betenkning, og sier at skulle goalen lukke seg for karriere i fotball, så vil han bli leder.

– Vi har lært utrolig mye i forhold til vanlig skole. Absolutt en god forsmak på hvordan det blir i arbeidslivet, men det er utfordrende når arbeidere bare fordufter, sier daglig leder.

Ting & tang

De andre elevbedriftene heter Smudi EB, de lager godsaker av frukt og juice fått fra butikkene, Fix & Mix EB lager nye drikkeglass av gamle syltetøyglass, Vinterved EB som lager tennved, Lantos Tennbriketter som lager nettopp det av gamle doruller, aviser og stearin, SasSY EB som syr nye ting av gammelt stoff, Metall & Glass EB som av gamle blikkbokser lager nye lys og sånt, Timler EB som lager duftelys av gamle stearinlys, og T-poser EB som lager handlenett av T-skjorter.