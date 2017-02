– Lovlig vedtak

Det var Venstre-politikerne Trine Noodt, Raymond Londal og Kjersti Bang som ba om lovlighetskontroll av et vedtak som ble gjort 19.september i kommunestyret.

De tre kommunestyrerepresentantene var ikke bekvem med vedtaket om privat regulering av parkeringsområdet mellom Amfi og Byhagen, der det er store planer for utvidelse av Amfi kjøpesenter. Trioen klaget inn saken, men får ikke medhold fra Fylkesmannen i Finnmark.

Det var Rambøll AS som i høst henvendte seg til kommunen vedrørende oppstart av privat regulering, på vegne av Komsa Eiendom. De ville ta i bruk både egen eiendom og kommunal eiendomm til utbygging og parkering. Det ble imidlertid konstatert at tiltaket kunne være i strid med overordnet planverk, så reguleringen ble derfor gjenstand for politisk behandling. Den ga grønt lys for prosjektet.

I behandlingen av saken har Fylkesmannen lagt til grunn at kommunestyret har myndighet til å treffe avgjørelse i saken, samtidig som de fastslår av avgjørelsen er blitt til på en lovlig måte.