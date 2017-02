– Alle piler peker opp

I går kunne «finansminister» Ole Steinar Østlyngen og ordfører Monica Nielsen fronte tidenes beste driftsresultat for Alta kommune. Regnskapet for 2016, første året med rød-gult-grønt styre i fireårsperioden, ga et overskudd på 38,5 millioner kroner.

– Når vi ser kommentarene fra Frp og Bengt Rune Strifeldt skal vi tro at dette er flaks. Selvsagt er det ikke det. Det er et resultat av god styring, og at vi har klart å snu stemningen i Alta som hadde festet seg etter fire år med blå-grønt styre og Frp i sentrale posisjoner, slår Østlyngen fast.

Reagerer

Han reagerer med oppgitthet over at Strifeldt får seg til å hevde at de blå igangsatte en rekke prosjekter som administrasjonen nå følger opp og får gjennomført.

– Bengt Rune, kom med lista over prosjekter som ble igangsatt i siste fireårsperiode, krever Østlyngen og legger til:

– I fire år hørte vi at dere skulle rydde opp etter Ap/SV-styret under ledelse av ordfører Geir Ove Bakken. Hvilken opprydding? Hvor er resultatene? Fakta er at vi har hatt budsjettflertall i valgåret 2015 og året etter. Det ga 20 millioner i pluss på 2015-regnskapet og nå historiske 38,5 millioner kroner for 2016-regnskapet. Tror Frp at sånne resultater kommer av flaks og tilfeldigheter? er det retoriske spørsmålet til Østlyngen.

Kutter lærere

I Frp ber de Østlyngen og ordførerpartiene dempe selvskrytet, men gir dem rett i at gode driftsresultater ikke alene skyldes flaks.

– Heldigvis har vi en regjering som leverer på kommuneøkonomi, og har gitt Alta og andre kommuner gode rammer. Landet går godt, og skatteinngangen bidrar også i plussresultatet, Så, ja, det er mer enn flaks som skal til. Dessverre for elever og lærere har vi ikke hatt ei eneste budsjettbehandling uten at Ap/SV/KrF og MDG har barbert vekk lærere. Vi er helt på linje med Utdanningsforbundet når de roper varsko om hvilke konsekvenser kuttene vil få i en skole der både de sosiale og faglige resultatene er svært bekymringsfulle, klargjør Bengt Rune Strifeldt.

En av årsakene til at grunnskolen sultefores på ressurser, er ifølge Frp-toppen at ordførerpartiene la inn udefinerte kutt på 30 millioner kroner i 2016-budsjettet. Resultatet ble at rådmannen måtte bruke ostehøvelen på 2017-budsjettet og nye lærerstillinger forsvant.

– I stedet for å skryte av egen fortreffelighet synes jeg de rød-gule-grønne skal ta utfordringene vi har i Alta-skolen på alvor og søke brede politiske løsninger, er oppfordringen fra Strifeldt som viser til at regjeringen har sendt millionbeløp til Alta kommune for å styrke lærertettheten for trinnene 1-4.

Han viser til flere tunge prosjekter som ble satt i gang i perioden Frp var i styringen av kommunen, og liste gjerne disse opp for Østlyngen.

– Omsorgssenteret er det største, men langt fra eneste. Ting tar tid, og vi er glad for at det vi fikk i gang nå kan realiseres, for det har vi vært oppriktig bekymret for, sier Strifeldt.

– Økonomistyring

I Ap har de forståelse for at Frp ønsker å dempe inntrykket av at det meste nå går bra, og pilene peker opp for Alta kommune.

– Økonomistyringen er svært viktig for å få gjennomført mange tunge prosjekter, blant annet Alta omsorgssenter. Vi har store langsiktige planer for å bygge en god skole og et godt helsevesen. Nå skjer det noe i Alta. Aktiviteten i Alta-samfunnet er veldig høy. Den høye veksten i folketallet er tilbake. Bedre og roligere politisk klima lokker folk til byen vår. Det følges opp med å tilrettelegge for store kommunale boligfelt etter flere år med stillstand fordi dette ikke hadde prioritet hos de blå. Flaks eller handlekraft? Svaret må være ganske opplagt, ikke sant, Bengt Rune?