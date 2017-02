Trakk seg fra granskning

Fylkesutvalget evaluerte Bruer-saken på møtet i Alta. En av tiltakene var at det skal settes ned et egen gruppe som skal gjennomgå Bruer-saken og trekke erfaringer inn til bruk i personalpolitikken i Finnmark fylkeskommune. Anne Cathrine Larsen, assisterende fylkesrådmann er satt til å lede gruppa som hadde sitt første møte onsdag. Når viser det seg at Larsen har signert en av politianmeldelsene mot Bjørnar Bruer som dannet grunnlaget for fylkeskommunens forsøk på avskjedigelse. To rettsinstanser har kritisert anmeldelsen og konkludert med at de var grunnløse.

Møte i dag

– Det er mange begrunnelser for at Utdanningsforbundet Finnmark ikke ønsker å sitte i denne arbeidsgruppa. Premissene og mandatet for gruppa er blitt til underveis, noe som tyder på en uryddig prosess. Det er understreket ved flere anledninger at gruppa er satt sammen av representanter som ikke har hatt direkte befatning med saken, men nå viser det seg at leder av arbeidsgruppen ikke kan avkrefte at hun er underskriver av anmeldelser mot Bruer. Dette bare bekrefter uryddigheter og manglende kontroll og oversikt. Noen må nå sette foten i bakken og fremskaffe en oversikt over tiltak iverksatt av fylkeskommunen – fra toppledelsesnivå til skolenivå, skriver leder i Utdanningsforbundet i Finnmark, Kari Lium, i en pressemelding.

Utdanningsforbundet får støtte hos Skolenes Landsforbund (SL) og Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) i Finnmark for at de nå trekker seg fra denne gruppen.

Admininistrativt nedsatt

Arbeidsgruppa er administrativt nedsatt og skal trekke lærdom av lagmannsrettens dom etter Bruer-saken. Det har hittil vært tre møter i gruppen, der hovedtillitsvalgte for Utdanningsforbundet og for Parat er medlemmer. I fylkesutvalgets behandling og gjennomgang av Bruer-saken var «granskningsutvalget» sentralt. Det samme var spørsmålet om inhabilitet, og om det var riktig at assisterende fylkesrådmann skulle være med å «granske» sin egen sjef som har hatt hovedansvaret for fylkeskommunens håndtering.

Ut fra pressemeldingen som er sendt ut går det fram at Utdanningsforbundet føler seg lurt, og at premissene for deltakelse ikke har vært tydelige nok. Et oppslag hos i.finnmark.no har satt søkelyset på at leder av gruppa, Anne Cathrine Larsen, har vært mer involvert i saken enn det fylkeskommunen har vært villig til å innrømme. Ifølge våre opplysninger har Larsen underskrevet en eller flere av anmeldelsene av Bruer.

Gissel

I pressemeldingen fra forbundet går det fram at Utdanningsforbundet er redd for å bli gissel i granskningsgruppa, og gi arbeidet urettmessig legitimitet.