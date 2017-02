Skeptisk til flyplassplanene i Hammerfest

Johnny Ingebrigtsen (SV), som er vararepresentant til Stortinget og heltidspolitiker for SV i «fylkesregjeringen» i Finnmark, har vært en sterk støttespiller for Hammerfest over mange år, også i samferdselssaker. Han stemte blant annet mot vedtaket der fylkestinget gjør Alta og Kirkenes til nav for å sikre direkteflyforbindelser til Finnmark. Men en flyplass for store fly i Hammerfest er han skeptisk til å bruke samfunnets midler på.

– En flyplass for store fly i Hammerfest er ikke god musikk i mine ører. Jeg har selv nylig vært isolert over flere dager i Hammerfest der verken veier, båter eller fly kunne operere på grunn av været. Nei, det kan ikke være noe godt forslag, klargjør Ingebrigtsen.

Konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen, har også gjort det klart at værforholdene er utfordrende på Grøtnes hvor flyplassen planlegges bygget. Det vil først til høsten være klart om værmålingene tilfredstiller kravet om 98 prosent regularitet for nye flyplasser. Vind- og værmålingene har pågått i snart to år og vil avsluttes våren 2017. Deretter skal Avinor analysere resultatene og konkludere.