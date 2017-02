Krever sikring

Takraset 25. januar ble en vekker for mange. Store mengder snø løsnet og massene raste rett over sikringsgjerdet og ut på gangveien.

Virksomhekleder Trond Inge Heitmann og fagansvarlig Ann Elisabeth Karlsen i Alta kommune mener at dagens rassikring ikke er tilstrekkelig for å skape trygghet for de som beveger seg rundt og langs bygget. Det gjør de oppmerksom i et brev til avdelingen for kommunalbygg.

– Det er byggeier som må påse at bygget er sikret, slik at hendelser som blant annet takras, ikke utgjør en fare for personsikkerheten, skriver de i et brevet-

Byggesaken ble formelt avsluttet allerede i 2003 ved utstedelse av ferdigattest på sikringsgjerdet, da etter bred debatt om mangelen på snøfangere.

– Selv om saken er avsluttet, har bygningsmyndighetene mulighet til å gi pålegg om å utbedre eksisterende byggverk der utbedringen vil gi vesentlig forbedring mht. blant annet sikkerhet, skriver de.

Nå forventer de at byggeier uten videre oppfølging iverksetter nødvendige tiltak/rassikring av bygg for å ivareta personsikkerheten for fremtiden.