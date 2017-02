Roy Tore Nilsen har tidligere refset prosessen med reguleringsplan for Bukta industri- og kommunikasjonsområde. Det meste er lagt på vent for familien Nilsen i Altaveien 185.

Nilsen hevder alt er lagt til rette for industri og næring, mens planen for eksisterende boligbebyggelse og familiens framtid gir umenneskelig usikkerhet. I et brev til Alta kommune forteller han om hverdagen.

– Alle drømmer og planer for utvikling av vår eiendom må vi legge på vent, skriver Nilsen, som påpeker at det kommer en utbygging av området der deres eiendom berøres, uten at de merker noen fremdrift. Det gir redusert livskvalitet, hevder han.

– Vår fremtid har ingen forutsigbarhet. Det gjør vår situasjon uholdbar. Samtidig har vi stor usikkerhet vedrørende våre verdier i Bukta og fremtidig økonomi. Et eventuelt salg av boligen vi vil gi lavere pris etter at reguleringsplanen ble vedtatt, frykter Nilsen.

Han ønskler nå en dialog med Alta kommune for å finne en løsning for familien.

– Vi ønsker å avklare situasjonen, slik at vi igjen kan planlegge vår fremtid, skriver Nilsen i brevet.