– Alta kommune har aldri hatt mer penger

Hovedtallene i regnskapet for 2016 ble i dag offentliggjort. Ordfører Monica Nielsen (Ap) og partifelle og «finansminister» Ole Steinar Østlyngen smilte om kapp, og konstaterer nå at Alta kommune har god kontroll på økonomien etter ett drøyt år med rød-gult-grønt styre.

– Et historisk godt resultat, sier SVs Otto Aas som i sine 20 år i aktiv kommunepolitikk aldri har sett et regnskap levert fra rødt eller blått regime med større plusstall.

Med et netto driftsresultat på 38,5 millioner kroner er også kommunen innenfor anbefalingene til Kommunes Sentralforbund. Tidligere var anbefalingen at netto driftsresultat burde være minimum tre prosent av totalt driftsbudsjett. Svak kommuneøkonomi på landsbasis har gjort at KS har redusert anbefalingen til et resultat på minimum 1,8 prosent, og resultatet til Alta kommune for 2016 er på to prosent.

– Ikke bedre enn det må være

Opposisjonsleder Bengt Rune Strifeldt (Frp) applauderer at kommunen går i pluss med solid margin, men synes posisjonspartiene bør gi hovedæren til rådmannen og de ansatte. Det er ordfører Nielsen og finansminister Østlyngen helt enig i, og starter sin presentasjon av 2016-regnskapet med å rose rådmannen og kommunens ansatte. Selv er rådmannen mest opptatt av at god økonomistyring handler om et samspill mellom administrasjon og politikere.

– Jeg er fornøyd med resultatet, men det er ikke bedre enn det må være tatt i betraktning av de store og tunge oppgavene Alta kommune står foran de neste årene, slår han fast.

Også her er posisjon og opposisjon helt på bølgelengde. Fra begge sider blir det påpekt at kommunen står foran store investeringer med ditto behov for økonomisk handlefrihet.

– Da vi satt i posisjon igangsatte vi både omstilling og flere nye prosjekt. Det er bare å innrømme at vi har vært i tvil om ordførerpartiene ville makte å realisere prosjektene på bakgrunn av det vi oppfatter som en passiv måte å lede kommunen på. Nå har heldigvis administrasjonen hatt god økonomisk kontroll, og det ser lysere ut. Samtidig er det viktig at omstillingene vi igangsatte blir videreført, slår Strifeldt fast.

God drift

Harstad kommune, som er noen få tusen innbyggere større enn Alta, leverte for noen dager siden et 2016-regnskap med et driftsresultat på rundt 80 millioner kroner – altså det dobbelte av Alta kommune. Likevel føler ikke Nielsen og Østlyngen at de har noe å skjemmes over.

– Vårt overskudd på ren drift er høyere enn det Harstad har. Rundt halve overskuddet vårt kommer fra ren drift, og det er flere millioner kroner høyere enn Harstad har. Harstad har imidlertid i motsetning til oss brukt muligheten til å hente store eiendomsskatteinntekter, noe som utgjør en betydelig del av netto driftsresultat i kommunen, hevder finansminister Østlyngen.

Han er også fornøyd med utviklingen også sammenlignet med 2015-regnskapet hvor netto drift var noe over 20 millioner kroner. I motsetning til regnskapet for 2016 var overskuddet i stor grad basert på «ekstrapenger» som ikke reproduserer seg i påfølgende regnskap.

– Drifta av kommunen er blitt bærekraftig, og det er bare å berømme jobben som er gjort av ledelse og de ansatte for å holde budsjett. Over nesten hele linja er det mindreforbuk i forhold til budsjett.

– Med 38,5 millioner i pluss blir det vel mange gode prosjekt som nå får ekstrabevilgninger, eksempelvis en slutt med klasser over 30 elever på ungdomsskolen?

– Vi vil ta 30 millioner av overskuddet og sette det inn på disposisjonsfondet til bruk for de mange tunge investeringene som nå kommer. Da vil det være på 44 millioner kroner, og fondene i Alta kommune fylt opp. Når det gjelder de store klassene på ungdomsskolen jobber vi nå hardt med å finne en løsning. For å si det sånn; når vi beveger oss godt inn i 2017 er jeg ganske sikker på at vi ikke vil finne så store klasser med kun én lærer.

Bør sende blomster

I Frp anbefaler man Ap-ordføreren å sende en blomst til regjeringsbygget.

– Resultatet er et resultat av litt flaks med utviklingen av renta. Vi har en historisk lav rente, og dagens regjering har bidratt med god levering på kommuneøkonomien. Det har gitt mange flere kommuner enn Alta svært gode resultat, hevder Strifeldt.

God skatteinngang, men også et høyere integreringstilskudd enn det som ble budsjettert, mener opposisjonslederen nå nevnes når det skrytes av gode regnskapstall.