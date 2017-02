Vind skaper trøbbel

Tirsdag morgen var Øksfjord-ferga 25 minutter forsinket. Rute 330 VargsundXpressen innstiller avgang kl 0700 fra Alta, med retur fra Hammerfest kl 0900, grunnet driftsmessige utfordringer.

– Vi beklager ulempen dette måtte medføre, heter det fra Boreal.

Statens vegvesen melder at det er kolonnekjøring over Sennalandet, med muligheter for stenging på kort varsel. Klokken 06.30 i morges ble Hatter friskmeldt etter uvær.

Det anmodes også om at sjåfører er varsom på strekningen mellom Kvalsund og Hammerfest.

– Det er redusert framkommelighet på grunn av sterk vind, melder Statens vegvesen.

– Trafikanter må vise aktsomhet, heter det.