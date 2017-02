Innstilte ferger i vindfulle Finnmark

Tirsdag morgen er fergene innstilt, både mellom Øksfjord og Hasvik på fylkesvei 882 og fylkesvis 19 mellom Nyvoll og Korsfjord. Meldingen gjelder inntil videre, så er det forventet at vinden skal minke etterhvert.

Statens vegvesen melder at det er kolonnekjøring over Sennalandet, med muligheter for stenging på kort varsel. Klokken 06.30 i morges ble Hatter friskmeldt etter uvær.

Det anmodes også om at sjåfører er varsom på strekningen mellom Kvalsund og Hammerfest.

– Det er redusert framkommelighet på grunn av sterk vind, melder Statens vegvesen.

– Trafikanter må vise aktsomhet, heter det.