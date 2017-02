Går for 150.000 kr til Birkeland-jubileum

I går fikk nemlig Hovedutvalget for næring, drift og miljø inn for å bevilge 150.000 kroner til det planlagte jubileet. Det foreslås at 50.000 hentes fra formannskapets reservepost, mens 100.000 dekkes gjennom prosjektet "Alta vil utvikle nordområdene."

Nordlysbyen skal etter planen feire to Birkeland-jubileer i 2017. Det er 150 år siden Kristian Olaf Bernhard Birkeland ble født – og 100 år siden han døde. Det var Birkeland som etablerte et nordlysobservatorium på Halddetoppen.

– Disse to Birkelands-jubileene må vi, som er Nordlysbyen i Norge, selvsagt markere. For det var jo i Alta forskningen på nordlyset startet og har sin opprinnelse. Tromsø har sitt «Disney-nordlys», mens vi i Alta har den virkelige historien og det ekte nordlyset. Alta er jo også som kjent Nordlysbyen nummer èn i verden, så det er klart at kommunen på utallige solide måter skal markere Birkelands fødsel og bortgang, sa kulturleder Tor Helge Reinsnes Moen nylig til Altaposten.

Markeringene starter under årets Borealis-festival.