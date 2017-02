FlyViking dropper Alta

Det er iFinnmark (krever innlogging) som melder at Ola Giæver og FlyViking nå har fått på plass siste godkjenning for flytransport og vil etter hva avisen melder kunne tilby billetter fra 499 kroner til Tromsø med Hammerfest som utgangspunkt.

– Selv om vi har sagt at vi kommer til Alta, så skal vi styre mot Hammerfest. Det vil bli to til tre rundturer i første omgang. Alta kan jeg ikke si så mye om, vi kommer til å fly en til to rundturer dit, men det avhenger mer av hva SAS, Norwegian og Widerøe gjør der, sier han til Avisa.

iFinnmark melder videre at FlyViking vil åpne for billettsalget Ved midnatt natt til onsdag. Rutene mellom Tromsø og Hammerfest vil ifølge Giæver starte opp innen fire uker.