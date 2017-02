– Nå vil Alta SV sparke meg

Politikeren som har ansvaret for både Bjørnar Bruer og andre arbeidstakere og elever i den videregående skolen i Finnmark, hever stemmen og er tilbake på offensiven når han avviser mistillitskravet som nå formelt er reist av Alta SV. Bakgrunnen er behandlingen han har gitt, eller mer korrekt ikke gitt, av den såkalte Bruer-saken.

– Dette kom brått på meg. Da Altaposten ringte meg for å få en kommentar til mistilliten fra Alta SV var jeg totalt uforberedt. Ingen hadde fortalt til meg om reaksjonene fra partifellene mine. I stedet for først behandle dette internt i Alta SV og gjøre formelt vedtak, går en altså ut i media med synsing og påstander. Det er ikke slik man behandler en partikamerat, og det er vel et sånt «arbeidsmiljø» Alta SV virkelig ønsker, sier Johnny Ingebrigtsen og fortsetter:

– I Bruer-saken var en av de store feilene at vi ville sparke arbeidstakeren, og nå vil Alta SV gjenta feilen ved å sparke meg som heltidspolitiker.

– Trekker meg ikke

SV-eren fra Nordkapp er fra fiskeryrket vant til at det kan blåse friskt, men er ikke bekvem med uværet som nå raser rundt han. Likevel er helt uaktuelt å endre kurs

– Det er helt uhørt å be meg om å trekke meg, eller om at Finnmark SV skal fjerne meg som heltidspolitiker. Fylkeskommunen har ikke innført parlamentarisme og mistillit er ikke en del av systemet. Tvert om har vi en formannskapsmodell, og Ap, SV og KrF en samarbeidsavtale der SV er gitt å ha en heltidspolitiker med ansvar for de videregående skolene. Jeg er valgt av fylkestinget, påpeker Ingebrigtsen.

– Samstemt med Tommy

Han har lest mistillitsforslaget fra Alta, men føler sterkt at begrunnelsen som er oppgitt ikke forteller alt om hvorfor han nå er havnet i stormen.

– Jeg vil ikke bidra til mer uro, men føler meg trygg på at dette ikke ville ha kommet opp dersom vi ikke hadde stått foran nominasjons- og årsmøte siste helga i februar, klargjør SV-toppen.

Han skal blant annet ut i kamp om andreplassen på stortingslista der han utfordrer Altas Tommy Berg som er innstilt to mot én av valgkomiteen. Berg har overfor Altaposten gjort det klart at han har ønsket en aktiv personalpolitikk med tidlig inngripen for å forebygge arbeidskonfliktene som har vært ved Alta videregående skole. Alta-kandidaten har også vært krystallklar på at SV måtte presse Ap til å stoppe anken av Bruer-dommen, både på grunn av de menneskelige omkostningene og den økonomiske risikoen for fylkeskommunen.

– Jeg og Tommy har utgjort SVs gruppe i fylkestinget, og vi har vært samstemt på at politikerne ikke skal inn i personalsaker. Da fylkestinget mot to stemmer vedtok å avvise en sak om å ta ankebehandlingen opp til ny vurdering, stemte Tommy og jeg helt likt og med flertallet. Det forteller vel både om SVs samstemte håndtering og holdningen til klart flertall i fylkestinget.

Altaposten har sjekket påstanden om at Tommy Berg stemte med flertallet i fylkestinget som sa nei til å ta opp anken i Bruer-saken til ny vurdering. Berg var ikke til stede i fylkestinget under behandlingen, og fulgte derfor ikke sin partikollega da saken var til debatt i fylkestinget.

Ble varslet

Sentralt i vedtaket til Alta SV er også hva hovedutvalgslederen for kompetanse gjorde med en konkret varsling.

– En av de angivelige begrunnelsene for mistillitsforslaget fra Alta SV er at jeg ikke skal ha handlet da jeg i en tidlig fase ble varslet om at det psykososiale arbeidsmiljøet ved Alta videregående skole gjorde arbeidstakere syke. Det stemmer ikke, jeg gjorde det jeg kunne; beskrivelsen og de opplysninger jeg hadde fått ble bragt videre til høyeste administrative hold, fylkesrådmann Øystein Ruud. Her stoppet mitt handlingsrom som politiker, hevder Johnny Ingebrigtsen.

Heltidspolitikeren bekrefter at det var lege Olav Gunnar Ballo som var varsleren, og at det som kom fram var forhold og opplysninger rundt en enkelt arbeidstaker som senere havnet i en konflikt med Alta videregående skole/Finnmark fylkeskommune. Ifølge Ingebrigtsen ble saken omtalt i media, men han verken kan eller vil navngi hvem den ansatte var. Varsleren ble også informert om Ingebrigtsen hadde gått videre til Ruud med varselet.

Fulgte ikke opp

Gjorde Ingebrigtsen seg skyldig i alvorlig tillitsbrudd da han som øverste politiske ansvarlig for den største videregående skolen i Finnmark, ikke gjorde noe for å forsikre seg om at varselet ble tatt på alvor?

– Nei, jeg hadde gått så langt jeg kunne uten å trå over grensen for innblanding fra politisk ståsted. Varselet var overlatt til rette vedkommende, og jeg hadde full tillit til at det ville bli fulgt opp i den prosessen som pågikk ved Alta videregående skole.

– Ut over varselet fra Ballo, er det ikke kritikkverdig at du som skal jobbe tett på skolene, var totalt uvitende om arbeidsmiljøproblemene ved skolen?

– Det jeg kan si er at jeg ikke hadde en anelse om at det var større problemer ved skolen. Jeg fikk ingen signaler fra verken skoleledelse eller fylkesskoleadministrasjon. Det var rett og slett ikke noe som sorterte under mitt politiske ansvar, og kan være noe av forklaringen.

– Hvorfor er det nå riktig at politikerne tar tak i overordnet arbeidsmiljø og kvalitetssikrer at lov og avtaleverk, men at det ville vært en kritikkverdig innblanding tidligere?

– Det er fordi vi i to dommer har fått kritikk, og at vi må forsikre oss om at vi har system slik at det ikke skjer igjen. At vi ikke kunne medvirket til en slik kvalitetssikring tidligere er fordi et tilnærmet enstemmig fylkesting har delegert personalsaker til fylkesrådmannen.

– Dere har stolt blindt på at skoleledelse og fylkesrådmann har håndtert sakene korrekt og til det beste for fylkeskommunen. Når det nå avdekkes grove kritikkverdige forhold, er det ikke naturlig at det får konsekvenser for de ansvarlige, blant annet deg?

– Fylkesutvalget har med sitt vedtak klarert hva konsekvensene skal være, blant annet at vi skal sette ned et utvalg som skal gjennomgå og finne forbedringer. For egen del har jeg ikke hatt ansvar for personalhåndteringen, og det er slik jeg ser det ikke naturlig å gjøre dette til et politisk ansvar for meg. Politikerne har tatt sitt ansvar i vedtaket i fylkesutvalget ved å be fylkesrådmannen sette i gang en prosess med gjennomgang, med aktuelle samarbeidsparter og organisasjoner. Jeg har full tillit til fylkesrådmannen og at vi skal forbedre, endre det som helt klart har vært klandreverdig, avslutter Johnny Ingebrigtsen.