På gårsdagens styremøte ble mistilliten til Johnny Ingebrigtsen som er en av fire heltidspolitikere i «fylkesregjeringen» formalisert gjennom et vedtak. Det går nå til styret i Finnmark SV som bes vurdere tilliten til SV-toppen.

– Det beste vil være at Johnny Ingebrigtsen tar selvkritikk på at han som øverste politiske leder for de videregående skolene ikke tok grep da han ble varslet av lege Olav Gunnar Ballo om at arbeidsmiljøet ved Alta videregående skole gjorde arbeidstakere syke. Vårt syn er at SV ikke kan fortsette med en politiker som ikke tar ansvar. Til tross for at både tingrett og lagmannsrett har slaktet måten fylkeskommunen har opptrådt som arbeidsgiver i Bruer-saken fortsetter «vår mann» å forsvare både egen og fylkeskommunens måte å forvalte arbeidsgiveransvaret, sier Otto Aas.

Styret i Alta SV har utpekt Aas som talsperson for å forklare kravet om Johnny Ingebrigtsens avgang. Dette for å unngå en kobling mot nominasjonen i partiet der leder av Alta SV, Tommy Berg, er utfordret av Ingebrigtsen på andreplassen på lista.

Les her hvordan Ingebrigtsen reagerer på mistilliten fra Alta SV.

– Et moralsk spørsmål

Aas innrømmer at Johnny Ingebrigtsen ikke har, eller har hatt, noen høy stjerne i Alta SV. Likevel er mistillitsvedtaket i lokalpartiet på ingen måte noe takk for sist etter at Ingebrigtsen i etterkant av valgkampen i 2013 stemplet hele toppledelsen i Alta SV med Aas, Tommy Berg og Anita Håkegård Pedersen som forrædere.

– Rett nok har han aldri beklaget eller bedt om unnskyldning for dette, men vi har i stedet strakt ut en hånd i et forsøk på å bringe ro i fylkespartiet. For oss handler ikke dette om verken kommende nominasjon eller politisk uenighet. Det er ikke snakk om taktikk, men et moralsk spørsmål. Måten lederne i fylkeskommunen har håndtert Bruer-saken har vært skammelig. En ansatt har urettmessig blitt anmeld flere ganger og forfulgt av skoleledelse og administrasjonen. Det er slått fast i to dommer. Selv om Bjørnar Bruer har fått full oppreisning i retten har fylkeskommunen påført han og familien en enorm menneskelig belastning. Alta SV håper at vi aldri får en slik sak igjen, og vil at SV skal være en garantist for at det ikke skjer, forklarer Aas.

– Parti for arbeidstakere

Styret i Alta SV hevder at uttalelsene til Ingebrigtsen i media, selv etter lagmannsrettens klare dom, viser en total mangel på ydmykhet.