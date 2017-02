Truer med å trekke seg fra Bruer-granskning

Fylkesutvalget har mandag sittet i møte i Alta for å diskutere en evaluering og oppfølging av Bruer-saken. I et notat som er sendt samtlige medlemmer av fylkesutvalget slår Utdanningsforbundet i Finnmark fast at de har sagt ja til å bli med i ei arbeidsgruppe som skal evaluere saken, men at dette er gjort under sterk tvil.

«To rettsinstanser har sagt sitt om at Finnmark fylkeskommune ikke følger forvaltningsloven. Dette behøver ingen å granske», heter det i notatet før tvilen til deltakelse dukker opp.

«Utdanningsforbundet takket i utgangspunktet ja til invitasjonen til å bli med i arbeidsgruppe, men under sterk tvil. Tvilen kommer blant annet av at arbeidsgruppen består av medlemmer med sterke bindinger (habilitetsspørsmål) til personer/ ledere i Finnmark fylkeskommune (FFK) som har vært involvert i og lagt premissene for rettssakene.»

Videre går det fram at Utdanningsforbundet har merket seg at FFK ønsker å ta lærdom av det som har skjedd.

«Men ut fra saksdokumentene til møtet i Fylkesutvalget 13.februar, med dommer åpent tilgjengelig, viser fylkesrådmannen at man ikke har en genuin vilje til å ta lærdom av arbeidsrettssakene. Finnmark fylkeskommune, som en av fylkets største arbeidsgivere, må gjenopprette tillit til at de er seriøse arbeidsgivere som har sine arbeidstakeres ve og vel som fokus i all personalbehandling», klargjøres det i notatet.

Det pekes også på at arbeidsmiljøspørsmål og HMS er et område som har vært under press i FFK. Videre at vernetjenesten har vært nedprioritert over tid, og at tillitsmannsapparatet melder om at det er forbundet med personlig belastning å melde avvik. Fylkeskommunens varslingssystem fungerer ikke etter hensikten i loven.

«Både som ansatt i FFK og som arbeidssøker har man krav på skikkelig behandling. Det framkommer stadig eksempler på at man ikke kan ha tillit til at så skjer. Lagmannsrettens dom er tydelig. Utdanningsforbundet Finnmark er også sterkt bekymret med tanke på prosessene på Alta videregående skole. Tempoet hittil i prosessen sikrer ikke at nødvendige hensyn bli ivaretatt. Vi tenker her også på partenes reelle medvirkning», avsluttes notatet med.

– Dette er et innspill i forkant av fylkesutvalgets behandling som gir politikerne muligheten til å forberede prosessen og vise vilje til reelle endringer. Gjøres det kan tilliten gjenopprettes. Det betyr at vi kan bli innenfor arbeidsgruppa og ikke vil ha behov for å trekke oss, var beskjeden fra Sissel Henriksen og Mette Harr Medby i forbundet da de i forkant av fylkesutvalgets behandling kommenterte notatet overfor Altaposten.