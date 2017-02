Lei og oppgitt over hetsen

Olsen jobber som sykepleier ved Hammerfest sykehus og på sin Facebookside tar hun nå et kraftig oppgjør med det hun opplever som urettferdig og ensidig hets av de ansatte ved institusjonen.

– Som arbeidstaker ved Hammerfest sykehus over mange år, må jeg si at det å stadig måtte lese om hvor udugelige, umenneskelige og hvor mye bedre pasientene hadde fått det uten oss, begynner å gå inn på meg, skriver Olsen, som har gitt Altaposten tillatelse til å bruke innlegget redaksjonelt.

– Men det er viktig å påpeke at jeg med dette ikke ønsker å starte noen lokaliseringsdebatt. Dette handler om alt det negative debatten fører med seg, sier hun til Altaposten.

Sykepleieren oppgir på Facebook at hun blir både «trist, oppgitt og fortvilet» over alle de negativt vinklede sakene i media, leserinnlegg og kommentarer hvor sykehuset kritiseres.

– Den siste tiden har jeg forsøkt å hoppe over innlegg som jeg ser handler om akkurat dette temaet, men til tider er det rett og slett helt uungåelig, skriver Olsen.

Hun blir trist av å «lese så mye stygt om kollegaer, som jeg vet gjør en helt fantastisk jobb, og som står på for å yte en god behandling og omsorg for sine pasienter».

– Selvfølgelig skjer det feil, selvfølgelig kunne man nok gjort litt mer i mange tilfeller, men dette er ting som går igjen i alle helseforetak, sier Olsen, som sier at alle kjenner noen som har blitt feilbehandlet.

– Vi kjenner alle en slik, men disse personene og historiene finner man i hele landet. Jeg har selv jobbet ved et universitetssykehus, og jeg må faktisk skuffe deg som tror at det ikke skjer feil og at alt er mye bedre der, for sånn er det ikke.

Hun utdyper:

– Også der skjer det feilbehandlinger. Også der er det personalmangel og manglende kapasitet. Også der finnes det personalet med utenlandsk bakgrunn og dårligere språkkunnskaper. Også der skjer det fristbrudd og du står lenge på venteliste for å få den behandlingen du har blitt lovet.

Olsen blir oppgitt over den manglende forståelse for hvor lang tid det tar å bygge opp fagkompetanse og hvilke utfordringer sykehusene har når det gjelder å få nok helsepersonell ut i arbeid.

– Enkelte tror visst at fagkompetansen følger med selve bygningen, og at bare det det plasseres i Alta så er sykehuset feilfritt og komplett. Det vil ikke lenger være behov vikarer, og da ihvertfall ikke fremmedspråklige. At avviksmeldingene og pasientskadesakene vil gå drastisk ned, og hver eneste pasient vil leve lykkelige resten av sitt liv. Dette høres helt fantastisk ut, men våkn opp folkens. Ting er litt mer komplekse enn som så, minner sykepleieren om.

Hun mener språket til de ansatte ofte dras inn i debatten.

– Jeg ser ofte også at debatten handler om at personalet er fremmedspråklig. Nå prater de aller fleste det er snakk om godt svensk, og jeg har vanskelig for å tro at dette er et språk som folk har store problemer med å forstå. Eller bunner disse kommentarene egentlig i at folk er så naive å tro, at det er kun våre egne landsmenn som har den faglige kompetansen som trengs for å utøve en god praksis, spør sykepleieren.

Hun er selv fra Alta og har størstedelen av familien der.

– Jeg har stor forståelse for at de ønsker bedre tilbud og at avstanden kan føles lang og unødvendig. Jeg har derimot ingen forståelse for at man må ytre dette ønsket gjennom bevisst å forsøke skade Hammerfest sykehus renommè. Jeg har ingen forståelse for man bevisst forsøker å sverte personalet og den jobben de yter gjennom sosiale medier, for å presse dette ønsket igjennom, sier hun.

Hun mener problemet ligger langt over den enkeltes ansattes myndighet å gjøre noe med.

– Problemene utarter seg ofte fra høyere opp i systemet, men det er vi som står nederst som må ta støyten for ting vi ikke har makt over. Vi som jobber på gulvet er også ofte forbanna på systemet, men vi har ingen myndighet til å gjøre noe med det. Dessverre inngår ikke tryllekunst og magi i utdanningene våre, sier Olsen.

Hun medgir at de negative sakene har gjort at hun har mistet noe av gløden for yrket.

– Personlig har alle disse kommentarene, all hetsen, alle historiene om han som kjente hun som..., gjort at jeg ikke lenger gleder meg like mye til å gå på jobb. Det å gjentatte ganger mates gjennom mediene og samfunnet med at jeg og mine kollegaer er udugelige har gjort meg sliten og lei. Det å stadig også være usikker på om jeg har en jobb å gå til om noen år, tærer på motivasjonen og humøret. Og jeg vet at jeg ikke er alene om disse følelsene, skriver Anna Irene.

Hun fortsetter:

– Kanskje begynner jeg tilslutt å tro på deg, at jeg er like udugelig som du skriver om meg i avisa eller forteller til alle dine bekjente? Kanskje gjør jeg en feil ved neste akuttsituasjon, fordi du har sagt at jeg ikke er dyktig nok til å klare det og har mistet den selvtilliten jeg trenger for å gjøre jobben jeg står ovenfor. Kanskje yter jeg mindre i mitt møte med min neste pasient fordi alt dette har gjort meg utbrent?

Heldigvis synes Olsen at jobben fortsatt er meningsfull.

– Fordi de aller aller fleste pasientene og pårørende er fornøyde med den behandlingen og omsorg de mottar hos oss. Det gir en god følelse å se at den jobben jeg utøver, utgjør en viktig forskjell for noen. Gjennom pasientene mine og kollegaene mine finner jeg enda igjen gleden ved å være sykepleier, men om dette fortsetter er jeg redd at den tilslutt vil slukne helt. Med tanke på rekruttering av helsepersonell er jeg bekymret for fremtiden, for jeg tror ikke folk ønsker å utdanne seg i flere år for å utøve «udugelighet». Negative historier reiser og sprer seg raskere enn positive, og resultatet av dette er ikke annet enn trist, skriver Olsen avslutningsvis.