Krever uavhengig gransking av Bruer-saken

Både Bjørnar bruer og kona Liss var på plass da fylkesutvalget i Finnmark fylkeskommune var samlet på Scandic i Alta mandag.

Der skal politikerne blant annet følge opp lagmannsrettens dom, der fylkeskommunen gikk på en sviende nederlag.

Politikerne skal orienteres om oppfølgingen av dommen.

Venstre, Sp og Frp la fram et fellesforslag knyttet til Bruer-saken. Der ber de om en uavhengig gransking av hvilke rutinebrudd fylkeskommunen har gjort i saken. Partiene har blant annet fryktet at en gransking blir bukken og havresekken i dette spørsmålet.

De tre partiene ber også om at Bjørnar Bruer får en uforbeholden unnskyldning, der det klargjøres at det ikke var grunnlag for anmeldelser eller å ta saken til retten. De ønsker også å vite hvilke konkrete endringer som skal gjennomføres etter dommen, blant annet når det gjelder roller og ansvarslinjer. Partiene står også fast ved at man må se nærmere på økt oppreisning.