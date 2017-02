Hemningsløs vintermoro

En sitski er et avansert sittesete festet til ski og myntet på personer med nedsatt funksjonsevne, være seg fysisk eller psykisk. En moderne sitski er fulldempet, den har avtagbar leddet ledsagerbøyle, og som regel heisutløser. Varmepose for ben og underkropp hører med, og barske selvkjørere har krykkeski i hendene i stedet for ledsager bak. Sitski med en ski er vanlig, to ski også, men sjelden treski. Det går i karbon og glassfiber.

Vi så sitski med fire korte ski og stabilitet i høysetet, vi så piggkjelker for løypebruk og vi så sitski som mer liknet ledsagerstyrte kjelker og akebrett. Kanskje du eller noen av dine kjære er i målgruppen for slikt sporty hjelpemiddel?

Åpen kun for oss

Torsdag var det aktivitetsdag med visning og utprøving av utstyr i alpinbakken i Rafsbotn. Likevel fikk ingen vondt over alt, noe som i vintersport kalles å bli alpint. Nærmest smerteterskelen kom en relativt funksjonsfrisk observatør fra Blindeforbundet i Finnmark, som var der i den lyse idé å teste vanlige ståski, og som slet med å komme tilbake etter stygt fall. Eller karre seg opp etter å ha velta i heiskø, som det også kalles. Bakken var gudskjelov stengt for alle andre, i et arrangement i regi av NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark i samarbeid med forhandlerne Caretec, Bardum og Hjelpemiddelspesialisten.

Hele pakken

– Før måtte du være under 26 år for å søke, men grensen er fjernet. Dette er for store og små, unge og gamle, sier Snorre Loraas og Øyvind Haugnes fra Bardum. Med på showet var også Jon Petter Dalen fra Caretec.

– Slike hjelpemidler gir mestringsfølelse og delaktighet. Utviklingen har gått fort, og nå fins det flotte hjelpemidler rettet mot hele pakken av sommer- og vinteraktiviteter. Kravet for å få søknad gjennom, er diagnose og behov. Enkelt og greit, sier de.

Presis hvem alle var er vi usikre på, men det kom mye folk sigende puljevis til SarvesAlta alpinsenter. Mange var lærere og ledsagere fra ungdomsskole og videregående. Alta vgs har for tiden 14 elever i målgruppen.

Ned målhenget

– Det virker kjempeartig, sa lærer Tanja Lund-Lyngmo idet hun tok plass i en sitski og ble rigget klar for en slepetur med T-kroken.

– Mange har lyst ut, men vet for lite om tilbudet som fins. For oss handler dette om å bli kjent med mulighetene, og få brukergruppen ut på flere areanaer, sa hun.

Kvarteret senere kom hun sitskiende ned målhenget, i brede slalomsvinger med solid innoverlening for å motvirke G-kreftene.

– Det her var helt utrolig artig, sa hun.

– Nøkkelen som ledsager er å følge etter sitskien. Du styrer mer med egne armer enn med egne ski, sier Snorre, Øyvind og Jon Petter.

– Pass på at farta ikke blir for høy, og aldri, aldri kollidere med noen. Det er viktigst, resten er bare moro og flott fysisk aktivitet. Bli ledsager sommer som vinter, oppfordrer de erfarne skikjørerne.