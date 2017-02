Frykter svekkelse av tilbud for hjertepasienter

Etter forslag fra Sylvi Jane Husby (Ap) og Bengt Rune Strifeldt (Frp) ble det enstemmig advart mot opprettelse av et eget tilbud ved Nordlandssykehuset for såkalt Perkutan Coronar Intervensjon (PCI). Det kan nemlig får alvorlige konsekvenser for UNN og pasientene i nord.

– Finnmark Fylkeskommune har forståelse for at både pasienter og ansatte i Nordland ønsker å opprette et behandlingstilbud nærmere der de bor. Det er imidlertid viktig at slike endringer i tjenestetilbudet i regionen ikke forringer verken det totale tilbudet eller tilbudet til den mest rammede og mest perifert beboende befolkningen; finnmarkspasientene, heter det i vedtaket fra fylkesutvalget.

Hammerfest sykehus har allerede hatt problemer med å få sine hjerteinfarktpasienter overført til UNN med ambulanse. Med nok et tilbud er frykten at det rammer fagmiljøet.

– Det vil kunne gå ut over tilbudet i hele Nord-Norge. Dessuten vil det ikke bli slik at man sikrer at en stor del av Nord-Norge får «umiddelbar nærhet» til slik behandling, heter det.

Fagrapporten som er utarbeidet dokumenterer ikke at opprettelse av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø vil gi vesentlig helsegevinst.

– Finnmark fylkeskommune fraråder derfor etablering av PCI, dersom dette går på bekostning av dagens tilbud ved UNN, heter det i vedtaket fra fylkesutvalget.