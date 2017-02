Flere politikere åpner for uavhengig gransking

Under fylkesutvalgsmøtet mandag ble blant annet spørsmålet rundt måten Bruer-saken skal gjennomgås tema for debatt.

Fylkesrådmannen har foreslått å sette ned en gruppe som skal ta for seg hvordan organisasjonen skal håndtere vanskelige personalsaker. Gruppa er foreslått å bestå av seks administrativt ansatte og to tillitsvalgte, en fra Parat og en fra Utdanningsforbundet. Leder for gruppa var ment å være assisterende fylkesrådmann Anne-Cathrine Larsen, fylkesrådmann Øystein Ruuds høyre hånd.

Mandag formiddag ble det klart at Utdanningsforbundet vurderer å trekke seg fra gruppa.

Dette falt flere politikere tungt for brystet. For i tillegg til opposisjonen, særlig soleklare Trine Noodt (V), åpnet også to av Ap-representantene for å hente inn ekstern hjelp til en slik gransking.

– Jeg merker meg særlig brevet fra Utdanningsforbundet. Her ligger det mye vi må ta inn over oss. Vi har tydelig en jobb å gjøre, som folkevalgte. Dette bevet er sviende kritikk, og når det kommer et slikt brev, da må vi lytte, sa Geir Ove Bakken (Ap).

Også Ragnhild Wassvik (Ap) sa til fylkesutvalget at hun imøtekommer en «uavehengig aktør»:

– Vi trenger noen at noen utenfra ser oss i kortene. Jeg kunne tenkt meg at en slik ekstern hjelp var høyere priorirtert, sa hun.

De øvrige Ap-medlemmene som tok taletid nevnte ikke eller gikk ikke inn på temaet om ekstern gransking.

Opposisjonen var derimot helt klare på at en ekstern gransking vil være å foretrekke:

– Vi må granske hvordan Finnmark fylkeskommune oppfører seg mot sine ansatte. Det må vi få andre til å granske, lød det fra Noodt (V).

Hun sa også klart ifra at hun forventer konsekvenser:

– Noen må stilles til ansvar for at en ansatt har vært utsatt for en helt utilbørlig prosess. Vi oppfører oss ikke slik! Og når dette har skjedd, så må vi rette opp i det på en god nok måte, sa hun.

– Jeg mener vi har et ledelsesproblem. Vi burde hatt en administrasjon og en fylkesrådmann som sa stopp på et mye tidligere tidspunkt. I stedet forsøker man å få dette til å handle om noe helt annet enn hva som er tema – nemlig at en aggressiv ledelse presset ut en ansatt.