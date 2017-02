Blåskjell i null

En av de to store blåskjellprodusentene i Norge hadde 9 prosent lavere omsetning i fjor enn året før. Den andre økte omsetningen, men overskuddet forduftet.

Snadder og Snaskum er Norges eldste blåskjellprodusent. I fjor omsatte selskapet for 17,4 millioner kroner, men eier og daglig leder Magne Hoem tror resultatet ender på null, skriver Finansavisen. For fem år siden hadde selskapet en resultatmargin på over 15 prosent, men den har sakte, men sikkert falt, og ligger altså an til å bli helt borte i 2016.

Det ser heller ikke særlig lyst ut for den andre store produsenten, Norgesskjell. Der ville riktignok et regnskap som går i null være en forbedring fra underskuddet på 3,7 millioner kroner før skatt i 2015. Fjorårets tall er ikke klare ennå, men både omsetning og produksjon falt.

– Vi hadde en tilbakegang i produksjonen på 100 tonn til 580 tonn, forteller eier og daglig leder Johannes Koteng, som sier han ikke hadde nok skjell til å dekke etterspørselen. Omsetningen ble på 16 millioner kroner, mot 17,6 millioner året før.