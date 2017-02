– Dette må syke mennesker spares for

I mange år har Altaposten fortalt om pasienter som blir sittende i timesvis i Tromsø etter besøk på UNN. Protestene har imidlertid ikke ført frem, heller ikke på topp i helsedepartementet. Nå tar fylkespolitikerne affære.

Saken ble fremmet av Bengt Rune Strifeldt (Frp) under møtet i Alta mandag. Det ble enighet om at forslaget skulle følge protokollen, slik at administrasjonen kan utarbeide sak til neste fylkesutvalg. Da får de også med utfordringer knyttet til pasienttransport internt i fylket.

– Det må være en grense for akseptabel ventetid etter at man er ferdig med konsultasjoner på sykehuset. For ingen har helsemessig godt av å sitte time etter time å vente på siste fly hjem. Den belastningen må syke mennesker være spart for, i tillegg til alle andre plager, heter det i forslaget.

Etter kortvarig konsultasjon ved sykehus har det blitt opptil 18 timer reisetid for finnmarkspasienter.

– Mange har bare et kortvarig opphold på sykehuset for behandling eller utredning og forlater gjerne sykehuset etter at de er ferdige og drar til flyplassen i håp om å komme seg hjem så fort som mulig. Dessverre blir de avvist selv om det er flere muligheter for tidligere hjemreise enn det pasientreiser legger opp til og i verste fall får mange en ventetid på 10-12 timer. Veldig ofte er kveldsflyet også forsinket fordi det har vært i trafikk hele dagen og berøres av forsinkelser som har oppstått. Selv for friske folk er dette en lidelse og helt klart noe som kan bidra til å forverre sykdomsbilde til pasienter, uansett hva som feiler dem, heter det i beskrivelsen.

Kravet om at det skal anvendelse billige billetter gjør at mange som reiser til Tromsø klokken 07.35, må vente til 22.10 for å komme seg hjem.

Finnmark fylkeskommune krever at:

• Helse Nord instruerer Pasientreisekontoret om at pasientreiser til enhver tid skal ivareta pasientens helse, behov og at pasientens rettigheter skal ivaretas

• Helse Nord må utarbeide retningslinjer for akseptabel ventetid etter at man er ferdig med konsultasjoner på sykehus.

• Pasienten skal gis mulighet til selv bestemme hvilken reisemåte og tid som er til beste for pasienten.