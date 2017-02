Mandag ble Mona Johansen Opgård og mannen liggende bak et utenlandskregistrert vogntog, på Rv94 mellom Kvalsund og Skaidi. Her ble de vitne til flere sjokkerende nesten-ulykker.

Opgård tok opp mobiltelefonen og filmet deler av den ville ferden på glatthålka. Filmen har Altaposten fått tillatelse til å lenke til (se nederst i artikkelen).

– Det var mannen min som kjørte. Selv om vi har helt nye dekk, opplevde vi det som svært så glatt på dette stedet. Da vi oppdaget kjøringen til traileren foran oss, som sopte bakdelen mot grøfta flere steder, ble vi nesten paralyserte. At det går an! Men så sier mannen min at «du må ta opp telefonen og filme denne kjøringen». Dette var skikkelig skummelt, for møtende trafikk måtte stanse flere steder fordi traileren kom seilende.

– At dette gikk bra, det er nesten helt utrolig. Vi gled nu litt vi også, for det var polert is med regn oppå isen, jeg må si – jeg var livredd for at noe skulle skje, sier Mona Johansen Opgård til avisa.

– Og sjåføren på traileren gjorde ingen tegn til å slakke opp eller stanse?

– Neida, han bare fortsatte og gled fra side til side. Jeg må også nevne at det verste av denne ferden ikke ble filmen, for jeg satt nær sagt paralysert og livredd i passasjersetet. Heldigvis slapp vi å ha den foran oss over Sennelandet. Han svingte av på Skaidi og kjørte inn på stasjonen der, sier Opgård, som ikke er sikker på hva slags nasjonalitet det kunne være på traileren, annet enn at den ikke var norsk.

– Nå er jeg bare glad vi selv er trygt hjemme, sier hun til slutt.