Refses etter Twitter-melding om hotellkrangel

Altaposten omtalte natt til lørdag politiets melding om krangel på hotell i Alta, der en av partene skal ha fått sår etter peiving i ansiktet.

– Det endte med at de overnatter hver for seg på forskjellige hotell. Ikke alltid like enkel den kjærleiken, het det på Twitter fra politiet.

Ifølge Dagbladet har mange reagert på politiets oppdatering. Blant annet Krisesentersekretariatet.

–Jeg reagerer på kjærlighetsbegrepet er brukt her, det kan virke som det normaliserer voldsbruk. Det er aldri greit. Om en i et parforhold ender opp med et sår etter en krangel, så er det langt fra kjærlighet, sier Lone Alice Johansen til Dagbladet. Hun informasjonsansvarlig ved sekretariatet.

– Det gir et inntrykk av at politiet ikke tar det på alvor, sier hun til Dagbladet.

Operasjonsleder Lars Jørgen Kleven oppfatter ikke kommentaren gjør narr av hendelsen, som er mer å betrakte som fyllekrangel mellom Jan-Olav Schjølberg skrev meldingen. Han mener konklusjon om at kjærligheten ikke er så lett, bare er en betrakning.

– De står fritt til å mene det de vil. Jeg synes ikke dette er så alvorlig, sier han til Dagbladet.