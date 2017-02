Mer vind på vei

Natt til søndag førte med seg et kraftig værskifte i Nord-Norge, med ruskevær, langt mer vind samt sterkt endrete kjørforhold på veiene våre.

– Søndag blir det lokalt vanskelige kjøreforhold i Finnmark, melder yr.no, som også har et varsel for Sennalandet som er verdt å ta med seg dersom man skal kjøre E6 nord for Alta.

Sterke vindkast

Her ventes det liten storm 23 meter i sekundet mellom klokken 18 og 24. I tiden fram til da er det stiv kuling som råder, med vind på omkring 16 til 17 meter i sekundet.

Kolonne på Ifjordfjellet

– Søndag ventes det lokalt sterke vindkast i kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, melder yr.no.

Statens vegvesen meldte klokken 08.00 søndag at det på grunn av uvær er kolonnekjøring over Ifjordfjellet på fylkesveg 98. Første kolonne gikk fra Ifjord klokken 09:15, melder de.