Mer til de som vil vokse

– Vi mener det er viktig at kommuner som er vertskap for oppdrettsnæringen får igjen for jobben de gjør med tilrettelegging, heter det i en uttalelse fra Finnmark, Troms og Nordland Høyre. De sier at sjømatnæringen er viktig for mange kommuner og fylkeskommuner, samt at kommunene og fylkeskommunene er viktige partnere for å legge til rette for videre vekst i næringa.

– Men for å legge til rette for sjøareal, har kommunene et sterkt ønske om å få mer igjen i form av direkte inntekter relatert til tilrettelegging for denne næringen, sier de.

De som legger til rette

I behandlingen av havbruksmeldingen bestemte Stortinget at 80 prosent av vederlaget fra fremtidige kapasitetstildelinger til lakse- og ørretoppdrett tilfaller kommunal og fylkeskommunal sektor, og at midlene skal fordeles gjennom et havbruksfond. Høyre i nord mener at Havbruksfondet vil gi positive ringvirkninger til de kommuner som legger til rette for havbruksnæringen, og at dersom det skal være midler å fordeles, må det tildeles vekst i oppdrettsnæringen.

Etablere vekstsystemet

– Dette vil øke inntektsgrunnlaget for kystkommuner med havbruksvirksomhet, noe som er viktig for å sikre at kystsamfunn forblir attraktive bo- og arbeidsplasser, som er en forutsetning for en videreutvikling av havbruksnæringen som nasjonens framtidige vekstnæring, sier de.

Høyre i Finnmark, Troms og Nordland forventer derfor at regjeringen prioriterer arbeidet med å få etablert det framtidige vekstsystemet raskt, og forventer at utbetaling av vederlag fra havbruksfondet til kommunene er klargjort for de første utbetalinger før sommeren.

– Høyre er særdeles fornøyd med at denne regjeringen for første gang har etablert økonomiske incentiver for kommuner som ønsker å tilrettelegge for vekst i havbruksnæringen, og på vegne av de samme kommuner så uttrykker vi utålmodighet for at ordningen effektueres raskt. sier de.