Kraftig vind på vei

Politiet i Vest-Finnmark gikk søndag ut med følgende beskjed:

– Vi oppfordrer folk til å sikre løse gjenstander da det er meldt sterke vindkast langs kysten av Finnmark i ettermiddag og kveld.

Øke på

Natt til søndag førte med seg et kraftig værskifte i Nord-Norge, med ruskevær, langt mer vind samt sterkt endrete kjørforhold på veiene våre.

– Søndag blir det lokalt vanskelige kjøreforhold i Finnmark, melder yr.no, som også har et varsel for Sennalandet som er verdt å ta med seg dersom man skal kjøre E6 nord for Alta.

Fulll storm

Her meldte de liten storm 23 meter i sekundet mellom klokken 18 og 24, men har ut over søndagen oppjustert dette til full storm 25 meter i sekundet. I tiden fram til da er det stiv kuling og senere liten storm som råder.

Kolonne på Ifjordfjellet

Statens vegvesen melder at flere vegoverganger i Finnmark nå er stengt, og for Sennalandet gjelder følgende melding: Isdekke, glatt og stedvis vanskelige kjøreforhold på grunn av sterk vind. Klokken 15:15 var det 3 grader, sør-austlig liten kuling og regn.

Vi tar med at mildværet og regnet har ført til svært glatte forhold på mange sideveier, parkeringsplasser og andre utearealer i Alta.