Politiet i Vest-Finnmark melder at de rundt klokken 04.30 natt til lørdag måtte til et av Nordlysbyens hoteller for å roe stemningen mellom et par som skal ha blitt uenige.

– Et kjærestepar kranglet på et hotell i Alta. En av partene fikk et sår i ansiktet etter noe peiving. Det endte med at de overnatter hver for seg på forskjellige hotell, melder politiet.

Det er også opprettet sak, opplyses det.