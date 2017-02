Snuplass er ingen P-plass

– Dersom situasjonen ikke bedrer seg for brøytemannskapene og andre trafikanter som bruker snuplassen, kan gebyrlegging eller borttauing bli nødvendig også i Romsdal, sier Tommy Pettersen, konsulent på Kommunalteknikk i Alta kommune.

Saken gjelder parkering ved scooterløypestart i Romsdal i Tverrelvdalen (se kart og flyfoto), som Pettersen sier skaper problemer for brøytebil.

– Vi henstiller brukere av området til ikke å parkere biler og hengere på snuplassen som er skiltet parkering forbudt, sier han, og erkjenner at det er trang om saligheten.

– Alta kommune er klar over at parkeringsplassen ved stor utfart kan bli for liten, eller at den noen gang ikke er brøytet godt nok. Det er likevel ikke greit at snuplassen benyttes som parkering, sier konsulenten.

Vis mer hensyn

Pettersen sier at Alta kommune har blitt kontaktet av en fortvilet brøytesjåfør som brøyter Romsdalsveien frem til snuplassen i Romsdal. Brøytebilen har opplevd å måtte rygge flere hundre meter for å få snudd. Situasjonen er spesielt vanskelig når parkeringsplassen ikke er skikkelig brøytet etter langvarig sammenhengende snøfall. For å bedre situasjonen ble det sist uke brøytet opp mer parkering på et øvre platå ved skibua til Tverrelvdalen IL. Området her er ikke stort, men det gir noen plasser. Det er viktig å merke seg at denne plassen har gjennomkjøring som ikke må stenges, opplyser Pettersen

Tar dobbel plass

– Vi ber folk tenke gjennom hvordan de stiller opp bilen på parkeringsplassen. Noen stiller den på skrå slik at de tar to vanlige plasser. Mange er flinke og utnytter området godt, sier Pettersen. Noen plasser, særlig de inn mot scooterløypa, er skråstillte plasser. Nærmest snuplassen og ned mot bekken til venstre, skal man stå mest mulig på tvers. Bil uten henger bør benytte de korteste lommene, tilrår han.

– Med så stort snøfall som vi har hatt i vinter må folk forstå at brøytebilen er ute når det er behov for det. Kommunen ønsker i utgangspunktet ikke å ilegge gebyr eller taue bort biler hverken her eller andre steder.