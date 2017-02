Søker rutedrift for Alta-Øksfjord

En kveldsbåt mellom Øksfjord og Alta er hva som blant annet kan bli en realitet hvis det blir gitt konsesjon. Da kan ansatte ved Sibelco fra Øksfjord også få muligheten til å arbeide kvelds- og nattskift, noe de ikke har i dag.

I søknaden om å få drifte en slik rute er det lagt vekt på at dette vil styrke aksen Alta-Loppa-Hasvik og skape et felles bo- og arbeidsområde med en rekke positive samfunnseffekter, heter det i søknaden.

Fylkeskommunal myndighet

Det er samferdselssjefen i Finnmark som er løyvemyndighet og saken er til behandling i fylkeskommunens samferdselsavdeling. De har sendt saken på høring og kan ha svar innen utgangen av denne måneden, viser et brev fra samferdselssjef Jørgen Blix til Alta og Loppa kommuner.

– Samferdselssjefen er løyvemyndighet for rutedrift i fylket, og vil eventuelt tildele ruteløyve til Barents Nord AS på strekningen i henhold til yrkestransportloven m/forskrifter. Fylkeskommunen ønsker tilbakemelding med kommunens synspunkt i forhold til eventuell løyvetildeling og oppstart av rute, heter det i brevet fra samferdselssjefen.

Altaposten har ikke fått tak i samferdselssjef Jørgen Blix for å få vite hvor snart en beslutning kan bli tatt. Heller ikke styrelederen i Barents Nord AS har vær tilgjengelig for en kommentar.

Frukt- og grønttransport

Øksfjordrederiet Barents Nord AS drifter pendlerruta med MS Nefelin V mellom Alta og Stjernøya og mellom Øksfjord og Stjernøya med MS Sea Runner. De frakter daglig ansatte til Sibelco Nordic sitt anlegg i Lillebukt på Stjernøya.

I søknaden om løyve for driften heter det at selskapet vil gå ruten minimum to ganger daglig, maksimum tre ganger mandag til fredag og en gang på søndag. Det vil være 15 til 25 plasser for passasjerer ved hver avgang og fartøyene kan i tillegg ta med noe stykkgods mellom Alta og Øksfjord i tillegg til det som fraktes ut til gruveanlegget på Stjernøya med Nefelin V. I søknaden til fylkeskommunen nevnes blant annet post, frukt og grønt i tillegg til annet stykkgods. Rutedriften er tenkt finansiert gjennom passasjerbetaling og noe tilskudd i tillegg til den avtalen som rederiet allerede har med Sibelco Nordic, skriver Barents Nord AS i søknaden om å drive såkalt privat-offentlig rutesamarbeid på strekningen Øksfjord - Alta. De to selskapene Ribelco og Barents Nord har allerede en gjensidig avtale om å legge til ette for dette rutesamarbeidet.

Mange fordeler

Søknaden fra Barents Nord AS ramser opp en rekke fordeler det vil gi til befolkningen i alle de tre berørte kommunene, Hasvik, Loppa og Alta. Blant de kanskje mest opplagte fordeler er den muligheten som skoleelever får til enklere å komme seg hjem fra Alta etter endt skoleuke. Tilgangen til Alta lufthavn og de mange serviceinstitusjonene i Alta blir også nevnt særskilt. Og i miljøets tegn skriver rederiet: Dette er et tiltak som vil kunne redusere privatreiser med bil til fordel for offentlig båttransport. Siden tilbudet inngår i en allerede etablert båtrute, så vil det også være et positivt miljøbidrag, heter det i søknaden.

Der er det satt opp et regnestykke for hele seilasen som totalt beløper seg til 1,2 millioner kroner, der man satser opå finansiering med 300.000 hver fra fylket, Loppa og Alta og 330.000 i billettinntekter.