Kutter lokallagene

Det har ligget i kortene noen år. Både Østre Alta Arbeiderlag og den sammenslåtte utgaven av Komsa og Vestre Alta Arbeiderlag blir lagt ned.

Under årsmøtet til Østre Alta Arbeiderlag torsdag kveld ble første steg tatt, melder iFinnmark.

– Vi hadde en grei og fin debatt og det var stort flertall for dette. Nå står vi samla og sterke, sier leder Kjetil Kristensen til nettstedet.

Lokallagsleder Steinar Karlstrøm er fornøyd.

– Jeg har i flere år ønsket at vi skal samle lagene i sentral-Alta i en enhet under Alta Arbeiderparti. Alta er vokst sammen og er en stor by og i mitt hode er det unaturlig å ha østre og vestre lag, sier han i iFinnmark.

Talvik har fortsatt eget lokallag.