Elevkø hos fastlegen

Elever som må dokumentere fraværet sitt, har blitt en stor ekstrabelastning for fastlegene, mener Allmennlegeforeningen.

Etter at regjeringen innførte ny fraværsgrense i videregående i skole på 10 prosent har fraværet falt kraftig. Samtidig opplever mange fastleger at de nye reglene fører med seg unødvendig arbeid.

Unødvendig

– Det er fint at elevene kommer på skolen. Det er mye bra helse i det, men det er unødvendig at vi skal måtte sitte og ta inn pasienter for å skrive erklæringer og attester som har liten konsekvens for medisinsk behandling og utredning, sier leder Tom Ole Øren i Allmennlegeforeningen.

I en undersøkelse Den norske legeforening sendte ut til norske fastleger, svarte hele 96,6 prosent av respondentene at de opplever flere henvendelser knyttet til attestskriving etter innføringen av de nye fraværsreglene.

Problemer

Av de som svarte, mente 36,5 prosent at de nye reglene også har skapt problemer for dem i arbeidshverdagen, heter det fra Klassekampen.

Undersøkelsen ble etter det NTB opplyser sendt ut til 4.834 leger på epost hvorav 1.816 svarte.