Altas eks-trener inn som Venstre-joker

Isak Ole Hætta har sikret suksess i lagspill før. Når blir han den nærmeste støttespilleren til Trine Noodt i stortingskampen.

Etter at Klemet Klemetsen trakk seg fra Venstre-lista, hadde Finnmark venstre en ny Kautokeino-mann i ermet. Tidligere Alta IF-trener Isak Ole Hætta har to ganger sørget for opprykk for Finnmarks flaggskip og er kjent som en teambygger av sjeldent kaliber. Hætta blir nummer to på lista til Venstre foran stortingsvalget til høsten og utgjør tetduoen sammen med førstekandidat Trine Noodt.

Isak Ole var ikke selv tilstede under dagens møte i Alta, men mottok jubelen på storskjerm. Hætta representerer Venstre i kommunestyret i Kautokeino og er kjent som en fantastisk ildsjel i Kautokeino IL. Han var blant annet Finnmark idrettskrets sin kandidat til den nasjonale prisen Årets ildsjel.

Følgende personer ble valgt på nominasjonsmøtet:

1. Trine Noodt, Alta

2. Isak Ole J. Hætta, Kautokeino

3. Carina Borch Abrahamsen, Vadsø

4. Arve Paulsen, Hammerfest

5. Monica Balto Anti, Tana

6. Tor Mikkola, Nordkapp

7. Margoth Thomassen, Porsanger

8. Eilert Isaksen-Warth, Alta

9. Åge Thomassen, Sør-Varanger

10. Elin Sandvik, Karasjok

11. Tore Solstad, Vardø