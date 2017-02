Lover krafttak for gruvenæringen

Arbeiderpartiet la torsdag fram et forslag i Stortinget om et nytt krafttak for mineralnæringen. Forslaget ber blant annet om fortgang i kartleggingen av mineraler. En av de som jubler er finnmarksrepresentant Kåre Simensen som synes det går alt for sakte å få utnyttet mineralressursene hans fylke er så rikt på. – Vi må skape vekst i hele landet, sier Simensen (Ap). Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) beregner at påviste og antatte ressurser i bakken representerer verdier for 2500 milliarder kroner og i følge NHO kan dette gi en bearbeidingsverdi på 8000 milliarder. Forekomstene er spredt, og mineralnæringen kan derfor gi arbeidsplasser over hele landet. Samtidig er Simensen klar på at Finnmark er et av fylkene som vil få størst utvikling dersom det kommer en politikk som gir mulighet for å utnytte mineralressursene.

– Må komme i gang Simensen viser til at Stoltenberg II-regjeringen fikk på plass viktige bærebjelker for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i mineralnæringen, blant annet en minerallov og en mineralstrategi. Det ble også satt i gang en storstilt kartlegging av mineralforekomster i Norge, med målet om at 75 prosent av Norge skal kartlegges med avansert utstyr. Dette arbeidet har fått en «bråstopp» under Høyre/Frp-regjeringen. – Det finnes store verdier over hele landet, og den skattejakten må komme i gang igjen, klargjør Simensen. Urfolksrett Ap ber også om en evaluering av mineralloven, for å sikre at ressursene kommer hele det norske samfunn til gode. Dessuten ønsker partiet en styrket forvaltning for blant annet å sikre ivaretakelse av samiske rettigheter. I Finnmark er det stor spenning mellom samiske interesser og mineralnæringen, noe som blant annet har stoppet gjenåpningen av Bidjovagge gruver. – Vi har en regjering som ikke vil ha vekst i hele landet. I tillegg til å gi en bråstopp for mineralkartleggingen, så har de kuttet i distriktsmidler, bredbåndsmidler, reiseliv og andre ordninger som distriktene nyter godt av, avslutter Simensen. Arbeiderpartiets 8 punkter: Evaluere Mineralloven, med mål om å sikre at mineralressursene forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunn til gode, og sikrer velferd, sysselsetting og et bedre miljø.

Gjenoppta kartleggingen av mineralressursene. Uten denne kartleggingen legges det store begrensninger på ny industriutvikling og nye arbeidsplasser.

En mer forutsigbar saksbehandling, der tiden det tar å få svar reduseres. Ett viktig tiltak for dette er fylkesgeologer. Kommunene må gjennom arealplanlegging skaffe seg god kunnskap og kartlegging av mineralressursene

Styrke mineralforvaltningen for å kunne ivareta framtidens miljøkrav, samiske rettigheter og veiledning av kommunene

Næringens miljøavtrykk må reduseres, og det må satses målrettet på økt forskning særlig knyttet til reduksjon av avfall og ulemper som følge av dette.

Det bør utarbeides en strategi for økt utnyttelse og bearbeiding av mineraler i Norge

For å sikre fremtidig vekst trenger næringen kompetent arbeidskraft. Det bør foretas en gjennomgang av dagens situasjon og fremmes nødvendige tiltak.

Internasjonalt bør næringen bli mer bærekraftig og miljøvennlig. Norske myndigheter bør jobbe for strengere internasjonale miljøkrav til utvinning av mineralressurser og utarbeide en strategi for dette. Simensen tøyser? Høyres nye politiske stjerne i Finnmark, Vetle Langedahl, er ikke sikker på om Kåre Simensen tøyser eller om han virkelig mener at Høyre/Frp-regjeringen bremser mineralnæringen.

– Fra Høyres side kan vi bare ønske Simensen og Ap velkommen etter. Denne regjeringen har ført en aktiv politikk for å kunne utnytte mineralressursene, ikke minst i nord hvor de er svært store. Det skjer etter mange år med Ap-dominert regjering der veldig lite skjedde, klargjør Langedahl. Den unge Hammerfest-politikeren peker på at han og Simensen begge kommer fra en region som nå vil oppleve at regjeringens politikk for mineralnæringen gir arbeidsplasser og utvikling. – Når Nussir nå starter opp i Kvalsund kan det bety rundt 300 arbeidsplasser som i hovedsak vil bli fylt med ansatte fra kommunene Hammerfest og Alta. Kåre Simensen kan bare spørre ledelsen i Nussir om de er fornøyd med regjeringen? Jeg er helt sikker på Nussir vil gi tommelen opp for regjeringen, og at de vil beskrive en annen virkelighet enn det Simensen og Ap nå tegner, sier Vetle Langedahl og legger til: – Ap sin alternative historieskriving kommer et halvt år før valget, og det er nok også årsaken til at de forsøker å tegne et svært negativt bilde av utviklingen.

Redaktøren anbefaler