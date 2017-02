Frykter anleggstrafikk i stille boligområde

Beboere i Åsveien frykter at sentrumsutbyggingen vil gi trafikale utfordringer.

Dette kom fram da Venstres Trine Noodt videreformidlet beboernes bekymringer da sluttbehandlingen av detaljreguleringen for områdene D1 og D2 i Alta sentrum ble tatt opp til behandling i kommunestyret. Årsaken til detaljreguleringen er det nye omsorgssentret og tilbygget til Alta nærsykehus. Planutvalget vedtok allerede i møte september 2016 å legge ut planforslaget til offentlig ettersyn, og nå kom den til kommunestyret til sluttbehandling.

– Jeg har ikke innvendinger mot selve planen, men et spørsmål på vegne av beboerne i Åsveien. De er bekymret for økt anleggstrafikk i sitt område, og jeg ønsker gjerne at rådmannen kan gi en vurdering av om de har grunn til bekymring, sa Noodt.

I sitt svar påpekte rådmann Bjørn-Atle Hansen at det var nedsatt en egen administrativ gruppe for å komme tidlig inn for å planlegge praktisk gjennomføring av utfordringene som ligger i den intensive byggeperioden.

– Jeg kan ikke gi noen garantier om at det ikke blir økt trafikk i anleggsperioden i Åsveien, men slik det nå ser ut, vil hovedvekten av anleggstrafikken gå etter Follums vei. Så i liten grad tror jeg området Åsveien vil bli berørt, påpekte Hansen.