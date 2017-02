Frister med gratis kake

Marit Barbo, som står bak matkortene både for bakevarer og matvarer, har en skikkelig gladmelding å komme med.

– Lørdag vil det bli servert gratis sjokoladekaker og marsipankaker uten "alt", men for alle ved coop i Talvik, REMA i Kauto, ved Østlyngens bakeri på Elvebakken og ved Østlyngen- kafeen i Bosekopp, sier Barbo.

Opplegget er kommet i stand for å øke bevisstheten rundt matmerking og er sponset av Sametinget over samme budsjett som matkortene som Altaposten har omtalt nylig. Jarl Erik Aas ved Østlyngens bakeri på Elvebakken synes det er flott at det skapes blest rundt matmerking.

– Mange glutenfrie kaker og bakevarer er helt på høyde med vanlige bakevarer og lørdag kan flere komme innom for å teste ut smaken. Det er også greit å vite at det allerede er mange kaker som er allergivennlige. Eksempelvis er ikke kransekake laget med hvetemel, men mandelmasse, og slik sett fin for de med cøliaki, sier bakeren.