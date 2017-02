Anlegg Nord suverent best i anbudsrunde

Det er Våre veger som skriver at Alta-bedriften ligger god an i kampen om kontrakten for Nord-Troms. Mesta har i dag kontrakten fram til september.

Anlegg nord skal ha 298,9 millioner kroner for jobben, mens nummer to Sveiva ligger 23 prosent høyere. Veidekke og Mesta følger på de neste plassene.

Daglig leder Christian Oskarsson i Anlegg Nord legger ikke skjul på at dette er gode nyheter.

– Vi er kjempefornøyd, men jeg er overrasket over at konkurrentene ligger så langt bak. Det hadde jeg ikke trodd, sier han til Våre veger.

Området består av kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy.