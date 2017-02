Støtter Listhaug, men ikke Trump

Leder i Alta Frp skjønner lite av kritikken fra Harald Simensen mot Sylvi Listhaug, men han er enig med dem som for tiden synes at USAs president Donald Trump har lagt seg på en farlig linje. Blant annet er Berg langt unna å gi sin støtte til innreiseforbudet for millioner av muslimer til USA.

– Det støtter jeg ikke og det kan jeg aldri tenke meg at Frp vil støtte. Da begynner man å gå løs på hele religioner og det blir helt feil, sier Berg.

– Stopper seg selv

Frp-lederen tar også avstand fra Trumps mur mot Mexico. I en av talene sine før han ble valgt kalte Trump meksikanerne for blant annet «voldtekstmenn og forbrytere».

Harald var seks år da han ble flyktning i eget land – Det å få mennesker i nød til å fremstå som lykkejegere og terrorister er bare trist.

– Den var ganske røff den talen og de fleste av oss tenkte vel at når han kom til makta ville han modere seg. Jeg tror enda han vil gjøre det. Han kan ikke fortsette å kjøre den beintøffe linja. Det stopper seg uansett av seg selv, slik vi ser det nå i forhold til domstolene.

– Det er jo snakk om verdens mektigste mann, hva tenker du om at han legger seg på denne linja?

– Det kan jo bli litt farlig å være for fri i snakketøyet og iallefall hvis man skal følge opp det man sier. Da kan det få fatale følger. Men som sagt jeg tror han vil roe seg ned, sier Berg.

– Er du litt skremt over det han sier og gjør?

– Ikke skremt, men mer betenkt.