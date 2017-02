Nei til fellesrektor

Lærerne og foreldrene ved Sandland skole ønsker at det toårige prøveprosjektet med felles rektor ved Sandland skole og Bergsfjord oppvekstsenter, skal opphøre. I et brev med kopi til rådmann og ordfører i Loppa, ber de om at så skjer ved slutten av skoleåret, det vil si juni i år.

– Interessene til Sandland skole og elevene der er på ingen måte blitt ivaretatt ved dette prosjektet, melder foreldre og lærere i et brevet, som ble sendt til oppvekst og kultur i januar i år.

De har skrevet under som privatpersoner, sier de, fordi Sandland skole i prosjektperioden har manglet fungerende SU, samarbeidsutvalg. Seks personer har skrevet under.