– Vi er ikke fraværende

– Høyre er ikke fraværende i debatten, noe vi viste i kommunestyret. Høyre tar mobbeutfordringene på stort alvor og har en klar strategi på hvordan vi skal møte utfordringene, sier gruppeleder Marianne Haukland til Altaposten.

– Jeg har vært et mobbeoffer – Vi fikk føle hvor nådeløs mobbing kan være i en sårbar alder.

I dag, torsdag, har KrF leserinnlegg i Altaposten om behandlingen av tilstandsrapporten for grunnskolen i Alta. KrF viser at de var tidlig ute med forslag om trivselsombud for å blant annet ta tak i mobbutfordringene, og at de har fått gjennomslag i posisjonsgruppen. De vil imidlertid bruke litt mer tid på å finne den beste praktiske løsningen.

Stygge tall

Den nasjonale trivselsundersøkelsen viser at grunnskolen i Alta har et svært høyt antall elever som opplever mobbing. De siste tallene viser at 7,5 prosent i 10. klassetrinn i grunnskolen i Alta har svart at de har opplevd mobbing to til tre ganger per måned eller oftere. Tallene for skoleårene 2013/14, 2014/15og 2015/16 viser en jevn stigning fra 4,6 prosent til i 2015/16 6,9prosent og de siste tallene som er på 7,5 prosent.

– Ingen quickfix

Gruppeleder Haukland forteller at hun mer enn gjerne redegjør for hvorfor Høyre ikke stemte på for posisjon sitt forslag om trivselsombud, eller resten av opposisjonspartienes forslag mobbeombud under behandlinigen i kommunestyret. sHaukland forklarer:

– Politikerne har fått en godt utarbeidet tilstandsrapport fra våre skoler. Der ser vi at man har en mobbeutfordring på ungdomskolene. Dette synes vi er alvorlig og ønsker at man kommer fram til en god og gjennomtenkt strategi for hvordan vi kan styrke trivselen ved ungdomskolene. Men vi må gi skolene selv tid til å finne ut hva det er skolene faktisk trenger av hjelp og ekstraressurser. Er dette ett mobbeombud skal Høyre også støtte dette.

Hun tror skolene vet best hva de gode løsningene er.

– Vi har tillit til den planlagte prosessen med dialogmøte i mai og kommer til å støtte tiltak og forslag som kommer fra skolene. Derimot skal vi ikke komme med en quickfix etter å ha lest en rapport på 29 sider. Vi ønsker å lytte til skolene og rektorene før vi kommer med tiltak.