Trekker seg som festivalsjef

– Vi kan med dette bekrefte at Mathias Sønvisen Moe trekker seg fra stillingen som daglig leder for Alta Soul og Bluesfestival AS, heter det i en pressemelding.

Årsaken til at Sønvisen Moe trekker seg skal være av personlige årsaker.

– Han ønsker ikke å utdype årsaken nærmere, men vil fortsette å ta del i festivalen og være med i kulissene framover som frivillig, heter det.

Stepper inn

Tidligere festivalsjef, Stig Anton Eliassen, tar derfor over skuta og får ansvaret for gjennomføringen av festivalen 2017. Eliassen har samlet den gamle styringsgruppen som etter en kort festivalpensjons tilværelse på et halvt år, igjen er klar for å lage ny festival.

– Det er fantastisk å kunne samle den pensjonerte festivalgruppen inn igjen. Til tross for hektiske dager stiller de alle opp for dra liv i festivalen igjen. Uten dette teamet hadde jeg nok ikke klart å sette festivalen i sving igjen, sier han.