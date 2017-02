Røde kors fikk 83.554 kroner

Daglig leder Randi Vaage i Finnmark Røde kors kan glede seg over viktige penger av det såkalte pantelotteriet, et miljøvennlig lotteri der flaskepant brukes som innsats i automater. Økende deltakelse gjorde at Røde Kors mottok 32 millioner kroner i løpet av fjoråret. Av det beløpet fikk Røde Kors i Finnmark 83 554 kroner.

Siden starten i 2008 har Pantelotteriet bidratt med 156 millioner kroner til Røde Kors, heter det i en pressmelding. Lotteriet har blitt en av organisasjonens største inntektskilder. Halvparten av midlene går til Røde Kors lokalt.

– Dette er gode nyheter, sier daglig leder Randi Vaage i Finnmark Røde Kors.

Hun takker alle i Finnmark som har trykket på Røde Kors-knappen på panteautomaten i 2016. Butikken i Finnmark som skapte mest penger til Røde Kors Pantelotteri er Rema 1000 Hesseng.