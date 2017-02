Mann løsnet skudd mot blink, fikk politiet på besøk

Alta-politiet rykket onsdag kveld ut til Sønvismoen i Tverrelvdalen. Årsaken var en melding om at det var hørt tre skudd i nærheten av bebyggelsen her, skriver politiet på twitter.

Klokka 19.09 melder politiet at de er kommet til stedet:

– Flere som kan bekrefte at skudd er avfyrt i området. Vi fortsetter våre undersøkelser, skriver politiet, og ber om tips på 02800.

Da Altaposten får kontakt med politiet rundt 19.45 er utrykningen inne i en avsluttende fase.

– Her venter jeg nå på siste tilbakemelding fra patruljen, sier operasjonsleder Andreas Haugaasen ved Finnmark politidistrikt.

– Vi mener å ha fått kontakt med han som vi mener har avfyrt disse tre skuddene. Selv om han nekter for å ha avfyrt skudd, så har vi grunn til å tro at det er snakk om at han har skutt på blink bak huset sitt. Dette er i utgangspunktet ikke straffbart, men han burde varslet oss før han startet med dette. Reglene sier at slikt skal foregå minst 200-300 meter unna nærmeste bebyggelse, sier Haugaasen.

Politiet gjør nå sine avsluttende undersøkelser i området rundt der mannen bor, opplyser operasjonslederen.

Litt etter klokka 20 opplyser politiet via twitter at de har undersøkt flere husstander i området der det ble løsnet skudd:

– Ingen av de vi har snakket med vil vedkjenne seg å ha skutt. Vi avslutter, heter det i denne meldingen.