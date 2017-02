Mange om «beinet»

Offensive planer og løfter om lokal medvirkning i Nordland står i veien for ny flyplass i Hammerfest.

I 2013 sidestilte Stortinget planene om ny flyplass i Hammerfest og i Mo i Rana. I Altapostens oppslag mandag om Finnmarks muligheter til å få flyplassprosjekt i Finnmark i Hammerfest, Alta og Kirkenes inn på prioritert plass i Nasjonal Transportplan (NTP), gikk det fram at varaordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) i Hammerfest var sterkt bekymret. Nye signaler fra Avinor, som lokalavisen i Hammerfestingen har hatt oppslag på, kan tyde på at Nye Hammerfest Lufthavn ikke har prioritet. Dermed pekes det på samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for å få inn flyplassen på Grøtnes når NTP nå skal rulleres.

– Nå er det viktig for oss å også jobbe opp mot politisk ledelse, klargjorde varaordføreren til lokalavisen Hammerfestingen i oppslaget 18. januar i år.

Mangler støtte

På Helgeland står imidlertid regionen sammen om å få en ny storflyplass for en snarlig prioritering. Her legger også Rana kommune og nærinigslivet mange hundre millioner inn som medfinansiering dersom Polarsirkelen Lufthavn kommer med i NTP for snarlig finansering.

I Finnmark har Hammefest støtte for en regional småflyplass, men det advares mot å bygge en ny storflyplass. Flere sentrale politikere advarer mot at en ny flyplass i Hammerfest som kan trafikkeres av store fly ved at det blir asfaltert rullebane på 1770, som planlegges for en senere utvidelse til 2220 meter, vil fragmentere passasjergrunnlaget og svekke stamflyplassene på Banak, Alta og Kirkenes. De får støtte hos Avinor-sjef Dag Falk-Petersen som sa følgende i et intervju med NRK-Finnmark:

– Finnmark med sine 76.000 innbyggere har tre rullebaner med mer enn 2.000 meters lengde. Det er en god løsning og god tetthet, om det er behov for en fjerde lang rullebane, er vi usikker på.

Falk-Petersen har også gjort det klart at værforholdene er utfordrende på Grøtnes hvor flyplassen planlegges bygget, og det vil først til høsten være klart om værmålingene trilfredstiller kravet om 98 prosent regularitet for nye flyplasser. Vind- og værmålingene har pågått i snart to år og vil avsluttes våren 2017. Deretter skal Avinor analysere resultatene og konkludere.

Vage løfter

Hva har så Hammerfest fått av løfter? Etter det Altaposten har klart å bringe på det rene er det gitt signaler på statlig finansiering, men uten at rullebanelengde er spesifisert. Vi må imidlertid tilbake til Stortingsmeldingen om virksomheten Avinor i 2012/13 for å finne føringer fra Stortinget. Her ble ny flyplass i Hammerfest og Mo i Rana omtalt sammen. Her heter det:

«Komiteen ser positivt på at Avinor planlegg vidare med sikte på ei investering i ny lufthamn på Helgeland i Mo i Rana og ny lufthamn i Hammerfest, og at det blir arbeid vidare med utgreiingar av spørsmålet om ny lufthamnløysing for Lofoten.» og i tillegg: «Komiteen legg i tråd med regjeringa sitt forslag til grunn at Avinor vil bli tilført midlar for å kunna gjennomføra investeringar i nye lufthamner på Helgeland og i Hammerfest.»

Samtidig blir det også påpekt at komiteens flertall bestående av Frp, KrF og Høyre, viser til store behov for investeringer for Avinor i Nord-Norge. Her blir i tillegg til ny flyplass i Hammerfest også presisert at det må investeres i forlengelse og utbedring av Kirkenes Lufthavn (Høybuktmoen) og Alta Lufthavn. Ingen av finnmarksprosjektene er realisert, og det er usikkert om noen kommer med i NTP.

Bruker 600 millioner

I den største kommunen på Helgeland velger man å gå offensivt ut for å sikre plass i NTP ved rulleringen. Den tidligere Terra-kommunen, som lå an til et tap på flere hundre millioner kroner som en følge av sine investeringer og garantier, har nå rettet opp kommuneøkonomien. Rana har 500 millioner kroner på bok, og vil nå satse 300 av disse for å få storflyplass. I tillegg er næringslivet i regionen villig til å gå inn med samme beløp, slik at 600 millioner lokale kroner skal få samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til å gi klarsignal til ny flyplass på Helgeland.

Polarsirkelen Lufthavn er til tross for at den skal bygges på landgjorda, og i et flatt, lett utbyggbart område, kosntadsestimert til 2,25 milliarder kroner.

Samler flytilbudet

Avinor har besluttet at storflyplassen skal erstatte dagens småflyplasser i Rana og Mosjøen, noe som vil spare inn store subsidier til disse flyplassene. Avstanden mellom Rana og Mosjøen er i underkant den samme som mellom Alta og Hammerfest.

– Helgeland er den eneste regionen som ikke har tilgang til en flyplass som kan ta imot de store flyene, sier Rana-ordfører Geir Waage til E24, som omtalte saken for kort tid tilbake.

Går det som Waage ønsker blir alle nødvendige beslutninger tatt i år, slik at byggingen av flyplassen kan starte i løpet av 2018. Det innebærer at de første store flyet kan lande og lette en gang i 2020 i Helgeland.

Samtidig har Avinor store utfordringer for å få både drifts- og investeringsbudsjett til å strekke til. De fleste lufthavene går med underskudd, og det står inveesteringsprosjekt i kø. I Nordland skal det blant annet bygges en ny flyplass i Bodø rundt 900 meter fra den eksisterende. Den har Avinor utredet å koste rundt fem milliarder kroner.