Kvinnelig skytter meldte seg – kan ha utløst politiaksjon

Alta-politiet rykket onsdag kveld ut til Sønvismoen i Tverrelvdalen. Årsaken var en melding om at det var hørt tre skudd som ble avfyrt i nærheten av bebyggelsen her, skriver politiet på twitter.

Klokka 19.09 melder politiet at de er kommet til stedet:

– Flere som kan bekrefte at skudd er avfyrt i området. Vi fortsetter våre undersøkelser, skriver politiet, og ber om tips på 02800.

Da Altaposten får kontakt med politiet rundt 19.45 er utrykningen inne i en avsluttende fase.

– Vi mener å ha fått kontakt med han som vi mener har avfyrt disse tre skuddene. Selv om han nekter for å ha avfyrt skudd, så har vi grunn til å tro at det er snakk om at han har skutt på blink bak huset sitt. Dette er i utgangspunktet ikke straffbart, men han burde varslet oss før han startet med dette. Reglene sier at slikt skal foregå minst 200-300 meter unna nærmeste bebyggelse, sier operasjonsleder Andreas Haugaasen ved Finnmark politidistrikt.

Litt etter klokka 20 onsdag kveld opplyser politiet via twitter at de har undersøkt flere husstander i området der det ble løsnet skudd:

– Ingen av de vi har snakket med vil vedkjenne seg å ha skutt. Vi avslutter, heter det i denne meldingen.

Kvinnelig skytter tok kontakt

Men torsdag morgen kan operasjonsleder Geir Roar Nesbø fortelle at politiet ble oppringt av en kvinne noe senere på kvelden.

– Den som ringte inn sa at det kunne være hun som hadde avfyrt skuddene som det ble reagert på. Hun bekreftet at hun hadde drevet og skutt på blink i området. Hun forklarte at hun hadde skutt med sikker bakgrunn, og det er ingenting som tyder på at dette ikke stemmer, sier Nesbø.

Samtidig er det ett problem med denne teorioen:

– Vi vet ikke om det kan være riktig, at skuddene kvinnen forklarer at hun avfyrte ble hørt så godt. Kvinnen forklarte nemlig at hun hadde lyddemper på våpenet, sier Nesbø til Altaposten.

Politiet konkluderte tidlig med at det ikke er noe som tyder på at noen har brutt lover og regler på en slik måte at det bør avstedkomme noen reaksjon fra politiet. Nesbø sier det neppe blir store oppfølgingen av saken:

– Vi har ikke konkludert med noe i denne saken, men ser at vi ikke klarer å komme til bunns i denne.

– Det fremstår ikke som en veldig alvorlig sak, bruker dere mer tid på dette?

– Nei, vi gjør ikke det. Vi har ikke kommet til at det foreligger noe annet enn at noen kanskje har utøvd noe uforsiktighet. Man skal gjøre sine vurderinger når man skyter så nært tettbebyggelse, men jeg tror ikke vi vil grave oss noe mer ned i denne saken. Vi har i alle fall konkludert med at det ikke var noen som i ond hensikt gikk rundt i området med våpen, sier Nesbø.