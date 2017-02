Kreativt innspill fra Gaup

Sametinget inviterer til kulturnæringskonferanse i Kautokeino i midten av mars, der nettverksbygging, kunnskapsdeling, motivasjon og inspirasjon til å skape noe nytt er honnørordene i invitasjonen.

Skal inspirere

Filmregissør Nils Gaup skal inspirere deltakerne når han snakker om sin kreative livsoppgave, mens professor og rektor ved Samisk høgskole forteller hva som er høgskolens strategi for å møte samiske næringsutfordringer, sett fra et vitenskaplig perspektiv.

Deltakerne på konferansen får vite hvordan nasjonale næringshager har egne programmer for små- og mellomstore bedrifter, når leder av Sapmi næringshage Marianne Balto kommer med sitt bidrag. Fra Vadsø og Hermetikken Næringshage vil Mette Westlie fortelle hvordan man der ser for seg utvikling av kulturnæringer i tida som kommer.

Politisk dagsordenen

I tillegg vil sametingets næringsavdeling og Innovasjon Norge holde et talkshow, der de videreformidler kunnskap om utvikling av kulturnæringer i Indre Finnmark. Deltakerne får deretter mulighet til å speed-date de ulike innlederne for sikre at selskapene deres får økt lønnsomhet, mulighet til å utvikle næringsmiljøer, etablere bransjegrupper, være med på utviklingsprosjekter og sette på dagsorden næringsutvikling, heter det i invitasjonen til konferansen.