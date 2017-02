Gjennomsøkte to varebiler etter tyverimistanke

I halv syv-tiden onsdag kveld ble to polske varebiler stanset ved kjettingplassen på Transfarelvmoen. Årsaken var mistanke om at bilene inneholdt tyvgos.

To politipatruljer startet arbeidet med å gjennomsøke bilene.

Ifølge Altapostens Magne Kveseth som passerte området fremsto det hele som en razzia, der flere sekker ble tatt ut av bilene og gjennomsøkt.

Operasjonsleder Andreas Haugaasen ved Finnmark politidistrikt bekrefter dette.

– To biler er undersøkt. Her viser det seg nok å være to polske bilførere som har vært ute for å sanke blant annet gamle bildekk, ut fra det vi kunne finne i bilene. Det vi fant er sånt som vi betegner som «avfall», sier operasjonslederen.

De to polakkene forklarte til politiet at de har vært og hentet skrot, og bedyret sin uskyld.

– De sa de hadde vært på blant annet bilverksted, og der de fikk kontakt med verkstedene hentet de dekk. Vi setter lit til deres forklaring, blant annet på bakgrunn av det vi fant i bilene, sier operasjonslederen, som videre forteller at de to polakkene fikk laste skrotet inn i bilene igjen og kjøre fra stedet.