Dette kunne vært unngått mener brannsjef i Alta kommune, Knut Suhr.

– Ved å montere en brannvakt på komfyren vil komfyren slås automatisk av ved overoppheting, sier Suhr, som bekrefter at komfyrbranner er den hyppigste brannårsaken i Norge. I fjor var det totalt 1300 slike branner på landsbasis.

Eldre og berusede

Komfyrbranner kan forårsakes av hvem som helst, alt fra en travel småbarnsmor som fyker ut av døra på morgenen, til barn som lager ostesmørbrød når de er alene hjemme. Disse er imidlertid ikke storsynderne.

– Tørrkoking med påfølgende brann kan skje med hvem som helst, både barn og voksne, men vi har en gruppe som er overrepresentert og det er eldre og berusede folk, sier Suhr.

Fleste ovner mangler

I dag, 8. februar, markeres komfyrvakt-kampanjen over hele landet og neste uke vil lokale brannfolk besøke omsorgsboliger rundt i Alta, for å forklare viktigheten av dette livsviktige tiltaket.

– I dag er det krav til komfyrvakt i nyere boliger, men de aller fleste komfyrene har ikke komfyrvakt og her må dette monteres på. Komfyrvakten fungerer ved at en alarm piper ved overoppheting og dernest slås komfyren av, forklarer brannsjefen.

– Hvor får man kjøpt en komfyrvakt?

– Det vil jeg tro at alle som selger elektriske artikler har. For å få den påmontert må man kontakte elektriker, forklarer Suhr, som forteller at hjelpemiddelsentralen kan være behjelpelig overfor de eldre.

Unødvendig brann

– Seks av 20 utrykninger som følge av komfyrbrann høres mye ut?

– Ja, det er mye og for oss er det viktig å kunne bidra til at folk tar de forhåndsreglene de kan og sikrer seg best mulig med de midlene som er lett tilgjengelige, slik at vi unngår undøvendige branner.

– Jo, flere «hull» dere tetter dess færre branner, med andre ord?

– Ja, nettopp.