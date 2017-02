– Jeg måtte holde igjen tårene mine

– Hvis det er noen der ute som føler at de har et lite nettverk, så er det bare å ta kontakt for å bli en del av Sisa-familien, sier han.

– Tenk at de ville gi oss så mye. Det er ikke noe annet å gjøre enn å rose alle barna for den jobben de har gjort. Det er helt fantastisk, legger han til.

Roser kultursenteret

Hvert år går skolen og FAU sammen for å lage solidaritetskafe, hvor pengene går til et godt formål. FAU-leder ved Gakori Skole, Kai Roger Olsen, forteller at det var ren glede for både små og store å kunne dele en såpass stor gavesjekk til Sisa.

– Vi mente at kultursenteret har vært flinke til å støtte opp om samfunnet. De bidrar i alle ledd for de som kommer til landet, for barn og for voksne, begrunner Olsen og legger til at det også er positivt for ungene å gi.

– Ungene selger ting de har laget og det bygges opp til arrangementet. De gleder seg lenge og det å kunne dele ut en slik gave til noen andre er til glede både for ungene og de som mottar, avslutter Olsen.